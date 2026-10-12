Vanno avanti da domenica: i massi instabili che ostruiscono un cunicolo della grotta rendono difficile raggiungerlo ed estrarlo
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Fonte: il Post
Le complicate operazioni per soccorrere lo speleologo intrappolato in Sardegna
12 Ott 2026 • 0 commenti
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