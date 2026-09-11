Chow Hang-tung e Lee Cheuk-yan sono stati condannati a oltre sette anni per le attività svolte dopo l’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale nel 2020
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Fonte: il Post
Le condanne a Hong Kong per i leader dell’organizzazione della veglia di Tiananmen
11 Set 2026 • 0 commenti
Chow Hang-tung e Lee Cheuk-yan sono stati condannati a oltre sette anni per le attività svolte dopo l’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale nel 2020
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