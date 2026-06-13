Sei cittadini georgiani sono stati incarcerati per aver rubato dalle biblioteche volumi russi da centinaia di migliaia di euro, mai più trovati
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Fonte: il Post
Le condanne in Francia per dei clamorosi furti di libri rari
13 Giu 2026 • 0 commenti
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