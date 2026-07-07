Lauro Azzolini, il brigatista che fuggì, è stato condannato a sei anni: per Renato Curcio e Mario Moretti è stata dichiarata la prescrizione
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Fonte: il Post
Le condanne per la sparatoria di cascina Spiotta del 1975
7 Lug 2026 • 0 commenti
Lauro Azzolini, il brigatista che fuggì, è stato condannato a sei anni: per Renato Curcio e Mario Moretti è stata dichiarata la prescrizione
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