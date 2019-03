Su suggerimento di @sci.

Brandon Presser racconta su Bloomberg la sua esperienza di istruttore di sci nella famosa località turistica in Colorado.

“There’s a fair bit of Darwinism at play at Aspen Mountain,” says Andy Docken, general manager of the Aspen Mountain Ski & Snowboard School. To survive, instructors must adapt to their clients’ complicated needs, both on and off the slopes.