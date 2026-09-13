Che ha un’importanza cruciale per l’Arabia Saudita: ora che è stato chiuso ci potrebbero essere conseguenze sul commercio mondiale di petrolio
Continua a leggere: Le cose da sapere sull’attacco all’oleodotto Est-Ovest
Fonte: il Post
Le cose da sapere sull’attacco all’oleodotto Est-Ovest
13 Set 2026 • 0 commenti
Che ha un’importanza cruciale per l’Arabia Saudita: ora che è stato chiuso ci potrebbero essere conseguenze sul commercio mondiale di petrolio
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.