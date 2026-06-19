I tifosi che raccolgono l’immondizia negli stadi sono stati accusati di ipocrisia, visto che in Giappone le faccende domestiche sono ancora un onere femminile
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Fonte: il Post
Le donne giapponesi vorrebbero che gli uomini pulissero anche a casa, non solo ai Mondiali
19 Giu 2026 • 0 commenti
I tifosi che raccolgono l’immondizia negli stadi sono stati accusati di ipocrisia, visto che in Giappone le faccende domestiche sono ancora un onere femminile
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