È una tattica per costringere i palestinesi ad andarsene e poi appropriarsi delle loro case con modalità sempre più frequenti, sfacciate e violente
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Fonte: il Post
Le due famiglie assediate dai coloni a Qusra non sono le uniche
14 Ago 2026 • 0 commenti
È una tattica per costringere i palestinesi ad andarsene e poi appropriarsi delle loro case con modalità sempre più frequenti, sfacciate e violente
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