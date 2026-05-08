Come previsto: il conteggio dei voti è ancora parziale, ma il primo ministro Keir Starmer se n’è già assunto la responsabilità
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Fonte: il Post
Le elezioni locali stanno andando malissimo per i Laburisti britannici
8 Mag 2026 • 0 commenti
Come previsto: il conteggio dei voti è ancora parziale, ma il primo ministro Keir Starmer se n’è già assunto la responsabilità
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