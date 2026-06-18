Tra i candidati c’è il Laburista Andy Burnham, indicato da tempo come possibile successore del primo ministro Keir Starmer
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Fonte: il Post
Le elezioni nella periferia di Manchester che potrebbero cambiare la politica britannica
18 Giu 2026 • 0 commenti
Tra i candidati c’è il Laburista Andy Burnham, indicato da tempo come possibile successore del primo ministro Keir Starmer
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