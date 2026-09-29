Tra le altre cose perché le petroliere sono diventate più efficaci a eludere il blocco dell’Iran, anche grazie all’aiuto degli Stati Uniti
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Fonte: il Post
Le esportazioni di petrolio nello stretto di Hormuz sono vicine al livello pre-guerra
29 Set 2026 • 0 commenti
Tra le altre cose perché le petroliere sono diventate più efficaci a eludere il blocco dell’Iran, anche grazie all’aiuto degli Stati Uniti
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