Vengono portati fisicamente oltre un confine sempre più militarizzato e lasciati in una specie di terra di mezzo, mentre anche il Bangladesh cerca di respingerli
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Fonte: il Post
Le espulsioni notturne di migranti dall’India verso il Bangladesh
15 Lug 2026 • 0 commenti
Vengono portati fisicamente oltre un confine sempre più militarizzato e lasciati in una specie di terra di mezzo, mentre anche il Bangladesh cerca di respingerli
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