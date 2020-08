Le famiglie benestanti sono più propense a rimandare i figli a scuola

Market Watch riporta uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics in cui sono state studiate le intenzioni delle famiglie americane per la riapertura delle scuole durante l’epidemia da Covid-19.

L’attenzione dell’articolo è puntata sulle differenti scelte familiari in funzione del reddito: le famiglie con redditi bassi dicono di non voler riportare i figli a scuola, mentre quelle con i redditi più alti sono quelle più propense a riportarceli.

Una spiegazione di uno degli autori dello studio è che

Part of the discrepancy could also stem from how much money a school has, said study author Emily Kroshus, a professor in the University of Washington’s Department of Pediatrics.

The study suggested that parents with more money had more confidence their school was ready to teach in-person while preventing the spread of COVID-19. “This finding really speaks to inequality in school experiences,” Kroshus told MarketWatch.

Property taxes and school funding are linked in the U.S., and “lower-income parents are more likely to live in communities with poorly-funded schools,” she said. Better funded schools are more likely to have a lower teacher-student ratio, and more staff to implement and enforce safety procedures in the fall, experts say.