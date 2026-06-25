Continua a leggere: Le Filippine hanno bloccato il videogioco GoreBox, a cui giocava uno dei sospettati di una sparatoria compiuta lunedì in una scuola
Fonte: il Post
Le Filippine hanno bloccato il videogioco GoreBox, a cui giocava uno dei sospettati di una sparatoria compiuta lunedì in una scuola
25 Giu 2026 • 0 commenti
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