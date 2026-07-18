Nelle foreste dell’Ontario ci sono centinaia di incendi fuori controllo, le cui conseguenze sono visibili anche a migliaia di chilometri di distanza
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Fonte: il Post
Le foto degli Stati Uniti affumicati dal Canada
18 Lug 2026 • 0 commenti
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