Il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’indipendenza si sta celebrando con regate, eventi e parate, in una giornata già caldissima
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Fonte: il Post
Le foto dei festeggiamenti per il 4 luglio negli Stati Uniti
4 Lug 2026 • 0 commenti
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