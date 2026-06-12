Il papa ha parlato con i reali e in parlamento, inaugurato l’ultima torre della Sagrada Familia, ed è arrivato fino alle Canarie per incontrare le persone migranti
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Fonte: il Post
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12 Giu 2026 • 0 commenti
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