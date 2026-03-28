Avvenuta in contemporanea a diverse altre nel mondo, con una partecipazione sopra le attese per protestare contro Donald Trump, Giorgia Meloni e l’aumento delle spese militari
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Fonte: il Post
Le foto della grande manifestazione «No Kings» a Roma
28 Mar 2026 • 0 commenti
Avvenuta in contemporanea a diverse altre nel mondo, con una partecipazione sopra le attese per protestare contro Donald Trump, Giorgia Meloni e l’aumento delle spese militari
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