Durante il voto e lo spoglio si sono viste lacrime di gioia e di tristezza per i risultati storici, abbracci, coriandoli, tante bandiere e molto altro
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Fonte: il Post
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4 Nov 2026 • 0 commenti
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