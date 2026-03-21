Il primo da tre anni e mezzo, in diretta mondiale, con decine di migliaia di persone dal vivo e misure di sicurezza eccezionali per la città
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Fonte: il Post
Le foto e i video dell’imponente concerto dei BTS a Seul
21 Mar 2026 • 0 commenti
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