La sospensione del capo della Corte ha riacceso lo scontro tra il governo filoeuropeo e il partito di destra PiS, sostenuto dal presidente della Repubblica
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Fonte: il Post
Le grandi proteste attorno alla Corte Costituzionale della Polonia
31 Ott 2026 • 0 commenti
La sospensione del capo della Corte ha riacceso lo scontro tra il governo filoeuropeo e il partito di destra PiS, sostenuto dal presidente della Repubblica
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