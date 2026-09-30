Sono in corso da giorni per contestare le scarse condizioni di lavoro e studio a scuola: martedì hanno portato a scontri e centinaia di fermi
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Fonte: il Post
Le grosse proteste studentesche in Francia si sono allargate
30 Set 2026 • 0 commenti
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