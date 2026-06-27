Secondo l’accusa, gli operai sarebbero stati costretti a turni di lavoro estenuanti con paghe tra i 5 e i 7,5 euro all’ora
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Fonte: il Post
Le indagini per caporalato in uno dei cantieri per costruire la diga di Genova
27 Giu 2026 • 0 commenti
Secondo l’accusa, gli operai sarebbero stati costretti a turni di lavoro estenuanti con paghe tra i 5 e i 7,5 euro all’ora
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