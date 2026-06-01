Secondo la procura l’azienda incaricata di costruirlo sfruttava centinaia di operai indiani, fatti lavorare fino a 12 ore al giorno
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Fonte: il Post
Le indagini per caporalato nel cantiere del consolato statunitense a Milano
1 Giu 2026 • 0 commenti
Secondo la procura l’azienda incaricata di costruirlo sfruttava centinaia di operai indiani, fatti lavorare fino a 12 ore al giorno
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