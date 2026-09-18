Gruppi di destra organizzano ronde e chiedono la pena di morte per gli autori del documentario sulle vittime civili nella Striscia di Gaza
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Fonte: il Post
Le intimidazioni e le minacce contro i registi di “Naza” in Israele
18 Set 2026 • 0 commenti
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