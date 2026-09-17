Le nuove diagnosi sono aumentate rapidamente negli ultimi anni, anche per la diffusione del consumo di droghe per via endovenosa
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Fonte: il Post
Le isole Fiji hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’HIV
17 Set 2026 • 0 commenti
Le nuove diagnosi sono aumentate rapidamente negli ultimi anni, anche per la diffusione del consumo di droghe per via endovenosa
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