Le stanno indossando perché non riescono a mettersi d’accordo con la federazione internazionale su chi detiene i diritti commerciali
Continua a leggere: Le maglie «brutte e generiche» di Stati Uniti e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio
Fonte: il Post
Le maglie «brutte e generiche» di Stati Uniti e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio
11 Nov 2026 • 0 commenti
Le stanno indossando perché non riescono a mettersi d’accordo con la federazione internazionale su chi detiene i diritti commerciali
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.