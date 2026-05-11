Le mani cinesi sul lusso italiano

Il 14 maggio prossimo il gruppo Ferretti, produttore di yacht di lusso, ma anche di pattugliatori, imbarcazioni come utilizzate dalla Marina e dalla Guardia Costiera di molti paesi del mondo, vedrà giocarsi, all’assemblea degli azionisti, una importante partita fra il socio di maggioranza Weichai, che possiede il 39% delle quote ed è partecipato dalla provincia cinese dello Shandong, ed il fondo Kkcg del miliardario ceco Karel Komárek. Un articolo di Wired ci racconta le implicazioni di questa assemblea.
A questo proposito la Lega chiede al governo di intervenire. Ce ne parla un articolo di Today.it
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