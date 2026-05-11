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Le mani cinesi sul lusso italiano

11 Mag 2026 di Buco nell'acqua0 commenti

Il 14 maggio prossimo il gruppo Ferretti, produttore di yacht di lusso, ma anche di  pattugliatori, imbarcazioni come utilizzate dalla Marina e dalla Guardia Costiera di molti paesi del mondo, vedrà giocarsi, all’assemblea degli azionisti, una importante partita fra il socio di maggioranza Weichai, che possiede il 39% delle quote ed è partecipato dalla provincia cinese dello Shandong, ed il fondo Kkcg del miliardario ceco Karel Komárek. Un articolo di Wired ci racconta le implicazioni di questa assemblea.

A questo proposito la Lega chiede al governo di intervenire. Ce ne parla un articolo di Today.it

 


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