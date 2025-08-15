Le mele non sono mai state cosi’ buone

Stiamo vivendo un’epoca d’oro per quanto riguarda la qualità delle mele? Scientific American descrive l’evoluzione di questo frutto.

Grazie alla scienza, alle innovazioni e alla ricerca, oggi possiamo apprezzare una vasta gamma di mele fragranti, succose e croccanti. La varietà Honeycrisp in particolare ha rivoluzionato il mercato, offrendo una croccantezza senza precedenti e diventando una delle mele più coltivate negli Stati Uniti.

Viviamo in un’epoca d’oro delle mele, un’epoca di abbondanza deliziosa, diversificata e appetitosa che difficilmente avremmo potuto immaginare all’inizio del millennio. Come siamo arrivati a un momento in cui la maggior parte di noi, per la maggior parte dell’anno, può mangiare mele profumate, succose, dolci, croccanti (oh così croccanti)? Possiamo ringraziare un mix di scienza, innovazioni, investimenti nella ricerca a lungo termine, la trasmissione multi-multi-multi-generazionale della conoscenza, l’azione comune e le persone che dedicano con gioia la loro vita a una causa.

Le mele odierne derivano dal Malus sieversii, l’antenato del Malus domestica, nativo del Kazakistan e sono state addomesticate tra i 10.000 e i 4.000 anni fa e si sono in seguito diffuse lungo la Via della Stea. La tecnica dell’innesto, perfezionata dai Romani, è cruciale per lo sviluppo di nuove varietà di mele. L’impiego di portinnesti nani ha facilitato la maturazione precoce degli alberi e migliorato l’efficienza delle colture. Attualmente, i ricercatori stanno sviluppando nuove varietà di mele che siano più resistenti alle malattie, ecologicamente sostenibili e ancora più gustose.

Molti di noi ricordano che il mercato delle mele negli Stati Uniti è stato dominato per decenni da una varietà: Red Delicious, che è un nome audace per una mela insipida. È certamente rossa, con un bel colore ricco e una bella forma. Ma deliziosa? L’alternativa principale era la Golden Delicious, una varietà gialla raffinata ma altrettanto poco interessante. Le Granny Smith aspre e verdi, che sono state propagate in Australia nel 1868 da un frutteto di nome Maria Ann Sherwood Smith, hanno iniziato a conquistare una discreta quota di mercato negli Stati Uniti negli anni ’80. Ed è qui che siamo rimasti bloccati.

Nella lunga storia della mela a un certo punto arriva Honeycrisp:

Ti ricordi la prima volta che hai assaggiato una mela Honeycrisp? Bedford lo fa sicuramente. Erano gli anni ’80 e da poco aveva iniziato a lavorare presso la scuola agraria dell’Università del Minnesota per lavorare sulle colture frutticole. “Non riesco a ricordare tutte le cose che mi turbinavano nel cervello”, dice Bedford, “ma una era la domanda ‘Che cos’è questo?'”

“Honeycrisp possiede una caratteristica rivoluzionaria”, afferma Chris Gottschalk, genetista presso la stazione di ricerca del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti situata a Kearneysville: la consistenza croccante abbinata a una mela con elevata acidità e ricchezza di zuccheri.

E quindi pare che la lunga storia della mela abbia avuto un punto di svolta: