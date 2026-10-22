Prevedono agevolazioni e sostegni finanziari per sostenere il costo dei carburanti, anche a favore di imprese agricole e ittiche
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Fonte: il Post
Le misure del governo per arginare le proteste degli autotrasportatori
22 Ott 2026 • 0 commenti
Prevedono agevolazioni e sostegni finanziari per sostenere il costo dei carburanti, anche a favore di imprese agricole e ittiche
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