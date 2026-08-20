Sono stati schierati centinaia di agenti, aerei e droni non possono passare sopra lo stadio e sono state vietate le bandiere della Palestina
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Fonte: il Post
Le misure di sicurezza eccezionali a Bergamo per Atalanta-Hapoel Tel Aviv
20 Ago 2026 • 0 commenti
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