L’ha voluto il presidente Daniel Noboa, ispirandosi alle prigioni di Bukele a El Salvador: ci sono denunce di malattie, torture e malnutrizione
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Fonte: il Post
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16 Giu 2026 • 0 commenti
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