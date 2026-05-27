La polizia di Parigi sta indagando su oltre 100 segnalazioni di maltrattamenti e abusi sessuali, e ci sono casi simili in molte altre città francesi
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Fonte: il Post
Le molte denunce di abusi su minori nelle scuole francesi
27 Mag 2026 • 0 commenti
La polizia di Parigi sta indagando su oltre 100 segnalazioni di maltrattamenti e abusi sessuali, e ci sono casi simili in molte altre città francesi
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