«Non servono solo a velare la luce, ma gli occhi. A nascondere. Nerone usava smeraldi, i giudici dell’antica Cina li indossavano per non far intuire la loro espressione, ma per me i più curiosi sono quelli a fessura delle popolazioni artiche»
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Fonte: il Post
Le molte funzioni degli occhiali da sole
5 Ago 2026 • 0 commenti
«Non servono solo a velare la luce, ma gli occhi. A nascondere. Nerone usava smeraldi, i giudici dell’antica Cina li indossavano per non far intuire la loro espressione, ma per me i più curiosi sono quelli a fessura delle popolazioni artiche»
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