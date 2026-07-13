Sono state appena approvate e includono tra le altre cose procedure più semplici per i rimborsi e assenza di supplementi per borse e zaini
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Fonte: il Post
Le nuove regole europee per tutelare chi viaggia in aereo
13 Lug 2026 • 0 commenti
Sono state appena approvate e includono tra le altre cose procedure più semplici per i rimborsi e assenza di supplementi per borse e zaini
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