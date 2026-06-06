A pochi giorni dall’inizio del torneo ci sono ancora migliaia di biglietti disponibili: persino per le partite di uno dei paesi ospiti, gli Stati Uniti
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Fonte: il Post
Le partite dei Mondiali non sono tutte sold out come dice la FIFA
6 Giu 2026 • 0 commenti
A pochi giorni dall’inizio del torneo ci sono ancora migliaia di biglietti disponibili: persino per le partite di uno dei paesi ospiti, gli Stati Uniti
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