Con la sua proposta economica sta allontanando il suo partito dalle idee di Jordan Bardella, l’altro leader dell’estrema destra francese
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Fonte: il Post
Le Pen vuole ristabilire le gerarchie interne nel Rassemblement National
9 Ott 2026 • 0 commenti
Con la sua proposta economica sta allontanando il suo partito dalle idee di Jordan Bardella, l’altro leader dell’estrema destra francese
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