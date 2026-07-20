Erano quelle che avevano ottenuto l’accesso alla Casita, il palco secondario che ospitava celebrità e fan qualsiasi selezionati sul momento
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Fonte: il Post
Le persone più tristi per l’annullamento del concerto di Bad Bunny
20 Lug 2026 • 0 commenti
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