Fu un giocatore di basket fuori dal comune, apprezzato quasi ovunque nonostante il suo gioco individualista e le molte sconfitte di squadra
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Fonte: il Post
Le poche vittorie e i tantissimi canestri di Oscar Schmidt
21 Apr 2026 • 0 commenti
Fu un giocatore di basket fuori dal comune, apprezzato quasi ovunque nonostante il suo gioco individualista e le molte sconfitte di squadra
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