È stato criticato perché sembrava più che altro un convegno politico: il ministero dell’Interno dice di non averlo mai autorizzato
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Fonte: il Post
Le polemiche per il corso formativo di Vannacci a un sindacato di polizia
9 Set 2026 • 0 commenti
È stato criticato perché sembrava più che altro un convegno politico: il ministero dell’Interno dice di non averlo mai autorizzato
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