Oltre al sindaco di New York si vota per i governatori di due stati e molti sindaci, tra le altre cose: è un test sia per il presidente sia per i Democratici
Fonte: il Post
Le prime elezioni importanti da quando Trump è tornato in carica
4 Nov 2025 • 0 commenti
