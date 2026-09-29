Il numero non è una sorpresa, e nella sua prima intervista da quando ha una nuova squadra il cestista ha fatto capire di avere aspettative altissime
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Fonte: il Post
Le prime foto di LeBron James con la maglia dei Philadelphia 76ers
29 Set 2026 • 0 commenti
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