Ha ordinato la ricerca e l’espulsione di quelle senza documenti, stabilendo automaticamente un legame fra immigrazione e criminalità
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Fonte: il Post
Le prime misure del nuovo presidente della Colombia contro le persone migranti
25 Ago 2026 • 0 commenti
Ha ordinato la ricerca e l’espulsione di quelle senza documenti, stabilendo automaticamente un legame fra immigrazione e criminalità
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