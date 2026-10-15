Autotrasportatori, agricoltori e operai dell’ex ILVA si sono uniti e stanno già causando qualche disagio al Sud, ma la situazione potrebbe peggiorare
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Fonte: il Post
Le proteste che stanno bloccando le strade in Puglia
15 Ott 2026 • 0 commenti
Autotrasportatori, agricoltori e operai dell’ex ILVA si sono uniti e stanno già causando qualche disagio al Sud, ma la situazione potrebbe peggiorare
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