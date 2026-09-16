Ci sono manifestazioni e scioperi per gli aumenti dovuti alla guerra in Medio Oriente un po’ in tutto il mondo, dall’Europa al sudest asiatico
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Fonte: il Post
Le proteste contro i prezzi dei carburanti si allargano
16 Set 2026 • 0 commenti
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