Dopo 28 anni era stata autorizzata a passare attraverso una strada a forte presenza cattolica e repubblicana, ma centinaia di manifestanti si sono messi di traverso
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Fonte: il Post
Le proteste contro una marcia degli unionisti protestanti in Irlanda del Nord
27 Set 2026 • 0 commenti
Dopo 28 anni era stata autorizzata a passare attraverso una strada a forte presenza cattolica e repubblicana, ma centinaia di manifestanti si sono messi di traverso
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