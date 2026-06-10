Dovrebbe ospitare persone in quarantena, ma gli abitanti temono che favorisca i contagi: una persona è stata uccisa negli scontri
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Fonte: il Post
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10 Giu 2026 • 0 commenti
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