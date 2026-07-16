Migliaia di persone hanno chiesto di reintegrare Mychajlo Fedorov, che in poco tempo ha cambiato il modo di combattere contro la Russia
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Fonte: il Post
Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della Difesa
16 Lug 2026 • 0 commenti
Migliaia di persone hanno chiesto di reintegrare Mychajlo Fedorov, che in poco tempo ha cambiato il modo di combattere contro la Russia
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