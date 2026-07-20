I manifestanti chiedono la rimozione del capo delle forze armate, soprannominato «macellaio» e finito al centro dello scontro con l’ex ministro della Difesa Fedorov
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Fonte: il Post
Le proteste in Ucraina ora sono contro il generale Oleksandr Syrsky
20 Lug 2026 • 0 commenti
I manifestanti chiedono la rimozione del capo delle forze armate, soprannominato «macellaio» e finito al centro dello scontro con l’ex ministro della Difesa Fedorov
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