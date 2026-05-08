Si tengono da mesi in varie città: contestano la fine del divieto di vendere armi letali all’estero e la proposta del governo di cambiare la Costituzione
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Fonte: il Post
Le proteste perché il Giappone resti pacifista
8 Mag 2026 • 0 commenti
Si tengono da mesi in varie città: contestano la fine del divieto di vendere armi letali all’estero e la proposta del governo di cambiare la Costituzione
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